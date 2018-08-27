Vali Zorluoğlu’ndan zabıtaya geçmiş olsun ziyareti

Beraberinde Genel Sekreter Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcıları Fazıl Tamer ve Ülker Cem Kaplan ile birlikte Zabıta Daire Başkanlığına giden Vali Zorluoğlu, Daire Başkanı Osman Sevinç’ten yaşanan olayla ilgili bilgi aldı. Daha sonra zabıta memurları ile bir araya gelerek sohbet eden Vali Zorluoğlu, her şartta zabıtanın yanında olduklarını belirterek personeline moral verdi. Zabıta teşkilatının Van Büyükşehir Belediyesinin çok önemli bir birimi olduğuna dikkat çeken Vali Zorluoğlu, “Göreve geldiğimizden bu yana zabıta teşkilatımızın çalışmalarını bizzat yakından takip ediyorum. Daha önce dilenci meselesini gündemimize aldık. Van bu bakımdan çok vahim bir durumdaydı. Fakat idarecilerimiz ve sizlerin özverili çalışması neticesinde bugün artık Van’da bir dilenci sorunu yok. Tek tük vakalarla karşılaşıyoruz. Sizlerin ısrarlı takibi ile bu meseleyi çözdük. Bu sizlerin başarısıdır. Hepiniz ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Zabıta hizmetleri bakımında kötü bir miras devraldıklarını ifade eden Vali Zorluoğlu, geçmişe bakıldığında belediyecilik hizmetlerinde zabıtanın adeta yok sayıldığını belirterek, “Kuralsızlık burada kural yerine geçmiş. Her isteyen istediği şeyi yapabileceğini zannediyor. Esnaf kendi dükkanının önündeki kaldırımı işgal etmenin kendi hakkı olduğunu düşünüyor. Semaverci semaverini yakıp çay satabileceğine inanıyor. Yine aynı şekilde işportacılar istedikleri yerde mallarını satabileceklerini düşünüyor. Geçmişte bunlarla ilgili bir bilgilendirme bilinçlendirme eğitim ceza ve benzeri bir çalışma yapılmadığı için maalesef böyle bir kötü mirası devraldık. Bir yerden başlamamız gerekiyordu. İşte o yerden başladık. Zabıtamızı bu noktada etkin bir şekilde kullanmaya başladık. Bunun meyvelerini de almaya başladık” diye konuştu

Saldırıya maruz kalan zabıtalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Zorluoğlu, “Hepinize geçmiş olsun. Ama şunu gördüm. Vatandaş ve esnafımız çalışmanızı istiyor ve bizleri destekliyorlar. Personel, eğitim ve ilçe belediyeleri ile koordinasyon noktasında eksiklerimiz ve sıkıntılarımız var. Emniyetle birlikte çalışma noktasında bazı noksanlıklar olabilir. İnşallah bundan sonra bu sorunları aşmak için çaba sarf edeceğiz. Yeni itfaiye ve zabıta alımı gerçekleştiriyoruz. 40 zabıta ve 100 itfaiye personeli alımını yaptık. İnşallah kısa zamanda onların işlemleri tamamlanacak ve bu ekibe katılacaklar. Çok daha güçlü bir zabıta kadromuz olacak. Genç ve dinamik arkadaşlar sizlerden zabıtalığı öğrenecekler ve inşallah bu şehrin insanlarına zabıta anlamında da güzel hizmetleri vereceğiz. Zaman zaman saldırılarla karşılaşıyorsunuz. Bu bazı mesleklerin kaderinde var. Sadece Van’da zabıtaya saldırı olmuyor. Ankara ve İstanbul’da da sizlerde zaman görüyorsunuz. Görevini layıkıyla yapmaya çalışan insanlara bu şekilde saldırılar oluyor. Olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bundan sonra bu nevi saldırlar olmaz. Sizler netice itibarıyla işiniz yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de her noktada zabıtamızı destekliyoruz. Benim için Van Büyükşehir Belediyesi zabıta personeli ve itfaiye personeli her zaman öncelikli olmuştur. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle birlikte çalışarak çok önemli hizmetlere birlikte imza atacağız. Cadde ve sokaklarımız herkesin hakkına razı olacağı noktaya gelecek. Elbirliğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.