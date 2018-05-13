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13 Mayıs 2018 12:25

Vali Zorluoğlu’nun duygulandıran anneler günü paylaşımı

Van Valisi Murat Zorluoğlu, anneler günü dolayısıyla tiwitter hesabından annesi için yaptığı paylaşım duygulandırdı.

Vali Zorluoğlu’nun duygulandıran anneler günü paylaşımı

13 Mayıs 2018 12:25


Anneler günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gündür. Anneler günü dolayısıyla annesi hayatta olanların bazıları annelerine hediyeler alarak gününü kutlarken, bazıları ise hayatta olmayan annelerinin mezarı başına giderek dua edip hasret gideriyor. Annelerinin mezarından uzak olanlar ise içindeki buruklukla duygularını sosyal medyadan yaparak yakınları ile paylaşarak yetiniyor. Bu buruk anneler günününde 38 yıl önce vefat eden annesinden uzak olan Van Valisi Murat Zorluoğlu ise tiwitter hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırırken, bir yanda da başsağlığı dileyip açısına ortak olmaya çalıştılar.


Vali Zorluoğlu’nun duygulandıran tıwıtter paylaşımı, "38 yıllık hasret.. Anneler günü kutlu olsun. Bir mucize olaydı kırk yıl geri gideydim, Anamın yazmasını çekiştirip dideydim.... Canım anam tez gittin bizden uzak illere, Kokuna hasret kaldım ver getirsin yellere."




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