Vali Zorluoğlu’nun Gürpnar ziyareti

Bu kirli plan daha da yoğun bir hale gelmiştir. Ülkemiz ve milletimiz bir taraftan içeriden FETO, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin hedefi oluyor, diğer taraftan dışarıdan Suriye’den, Avrupa’dan, dünyanın başka ülkelerinden çok çeşitli saldırılara maruz kalıyoruz” dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, beraberinde Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6. Hudut Alay Komutanı Albay Şahin Yenilmez İl Müftüsü Nimetullah Arvas ve bazı kurum amirleri ile birlikte 2012 yılında Bingöl’de terör saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Kayhan Kahraman için Gürpınar ilçesine bağlı Tutmaç Mahallesinde okutulan mevlide katıldı.

Burada vatandaşlara yönelik bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, “Biraz önce şehidimizin babası Mustafa abi ile sohbet ederken bana şunu söyledi. Dedi ki vatan, millet, bayrak, din ve mukaddesat evlattan önce gelir. Duygulanmamak mümkün değildir. Böyle babalar, böyle anneler, böyle insanlarımız olduğu müddetçe, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletinin sırtının yere gelmesi mümkün değildir. Ben şahsım olarak Van Valisi olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir temsilcisi olarak şehidimizin babası Mustafa Kahraman ağabeyimi tebrik ediyorum yürekten kutluyorum kendisini anlından öpüyorum. Değerli kardeşlerim ülkemiz bir süreden beri gerek içeriden gerek dışarıdan ekonomik, siyasal, silahlı saldırı altındadır. Ve son bir kaç yıldır bu saldırılar, bu kirli plan daha da yoğun bir hale gelmiştir, Neden? Niçin ülkemiz ve milletimiz bir taraftan içeriden FETO, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin hedefi oluyor. Diğer taraftan dışarıdan Suriye’den, Avrupa’dan, dünyanın başka ülkelerinden çok çeşitli saldırılara maruz kalıyoruz. Bu soruyu sormamız lazım. Ben şöyle cevaplandırıyorum bu soruyu. Türkiye son yıllarda yakın geçmişinde hatta biraz daha uzak tarihinde olmadığı kadar bağımsız bir politika izlemeye başladı. Türkiye politikalarını uygularken artık yabancı ülkelerin değil kendi milletinin çıkarlarını öncelemeye başladı. Artık Türkiye geçmişinde gördüğümüz gibi birtakım güçlü devletlerin, büyük devletlerin bölgedeki nokta vazife görmüyor. Türkiye artık diyor ki dünya beşten büyüktür. Bu coğrafyada bizim yaşadığımız bu topraklarda Ortadoğu’da bizim çıkarlarımıza aykırı olacak hareketlere müsaade etmeyiz. Bunu da çok çeşitli şekillerde çok şükür ispat ettik” dedi.

“Türkiye’yi zayıf düşürmek için bu planlar birbiri ardına uygulanmaya konuluyor“

Türkiye’nin bu tavrının tabii ki bu bölgede geleceğe dair bir takım planları olan birçok mihrakların rahatsız ettiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, “Türkiye’yi çökertmek için, Türkiye’yi zayıf düşürmek için bu planlar birbiri ardına uygulanmaya konuluyor. Ne oldu 2015’ten itibaren önce, PKK terör örgütü hortlatıldı bu topraklarda. Durduk yerde Şanlıurfa’da polislerimiz şehit edildi, akabinde bir sihirli el değmiş gibi bir anda bölgemiz başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde terör hadiseleri yoğunluk kazanmaya başladı. Başka ne oldu bununla da yetinmediler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK terör örgütünü geçmişte de yendi, bugün de yendi, gelecekte de yenecek. Bunda kimsenin kuşkusu kuş kuşkusu olmasın” dedi.

“Bugün artık FETÖ terör örgütü ile mücadelede önemli bir mesafeyi de çok şükür kat ettik“

15 Temmuz olaylarına değine Vali Zorluoğlu, “Bunun üzerine 2016 yılının 15 Temmuz’unda bir başka hain plan uygulanmaya kondu. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin seçilmiş hükümetini, seçilmiş Cumhurbaşkanını, seçilmiş Meclisi’ni ortadan kaldırmak için milli iradeye gem vurmak için hain bir darbe girişimi hep beraber yaşadık. Çok şükür milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o büyük saldırıyı da püskürttü ve bugün artık FETÖ terör örgütü ile mücadelede önemli bir mesafeyi de çok şükür kat ettik. Ancak bunda da başarılı olamayınca bu sefer başka planlar uygulanmaya konuluyor” dedi.

“Yarın bizim ülkemizin başına Allah muhafaza böyle bir musibet geldiğinde bizim gidebileceğimiz bir başka ülke var mıdır yok”

“Türkiye’yi ekonomik anlamda zora düşürmek için ve bu şekil zapt altına almak için para ile oynanıyor yatırımlarla oynanıyor” diyen Vali Zorluoğlu, “Bakın ekonomik tetikçilik var. Dövizle oynanıyor. Türkiye bu sefer bu şekilde kuşatılmaya çalışılıyor. Ama bunda da başarılı olamayacaklar. Çok şükür 2017 yılında ülkemiz dünyadaki bütün ülkelerle kıyaslandığında en fazla büyüyen ülkelerin başında geliyor. Şimdi Türkiye güçlü olmak zorunda. Bizim milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza, sırt sırta vermek durumda. Çünkü Türkiye sadece bizlerin değil, sadece burada yaşayan insanların, bizim milletimizin değil aynı zamanda coğrafyamızda ki diğer mazlum milletlerin de umudu olan bir ülkedir. Irak’ta, yakın zamanda Suriye’de, daha önce Libya’da ve Ortadoğu coğrafyasındaki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Sadece geçtiğimiz yıllarda Türkiye Irak’tan, Suriye’den gelen misafirlerimizi muhaciri görüyorsunuz. Şu anda ülkemizde 3 milyondan fazla sadece Suriyeli kardeşimiz var ve biz bunlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ev sahipliği yapıyoruz, onları en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Yarın bizim ülkemizin başına Allah muhafaza böyle bir musibet geldiğinde bizim gidebileceğimiz bir başka ülke var mıdır yok. O nedenle Türkiye bizim ülkemiz, güçlü olmak zorundadır. Güçlü olmak zorundadır, güçlü olmak zorundadır. Bunun dışında başka bir seçeneğimiz yoktur. O nedenle sizlerden istirhamımız Türkiye’nin bu güçlü duruşuna katkı vermeye destek olmaya devam etmenizdir. Türkiye güçlü liderliği ile bir dönüm noktasındadır. İnşallah bu dönüm noktasını da sorunsuz bir şekilde açtığımızda artık Türkiye’nin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Ve Allah’ın izniyle 2018-2019-2020 yılları Türkiye için yeni bir açılım yeni bir kalkınma hamlesinin olduğu yıllar olacaktır. Ve bu hamleler ile birlikte Türkiye kendisine hedef olarak koyduğu 2023-2071 hedeflerine de yakalayacaktır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardın öğlen yemeği yenildi. Yemek sonra Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler mahalle okulunu ziyaret ettiler. İlk önce yöneticiler ve öğretmenler ile bir araya gelen Vali Zorluoğlu, öğretmenlerin ve okulun sorun ve sıkıntılarını dinleri. Daha sonra sınıfları gezen Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, öğrenciler ile sohbet etti.

Son olarak Güzelsu Mahallesi’nde vatandaşları ziyaret eden vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, burada vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını not alan ve verilen dilekçeleri değerlendirmek üzere alan Vali Zorluoğlu, dada sonra Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek Mehmetçik ile bir araya geldi. Burada rütbeli askerlerden kısa bir brifing alan Vali Zorluoğlu, Van merkeze gitmek üzere Güzelsu Mahallesi’nden ayrıldı.