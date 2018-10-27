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Valiler kararnamesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre, Hakkari, Bitlis ve Muş valileri başka illere görev yapmak üzere atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Hakkari, Bitlis ve Muş valileri başka illere görev yapmak üzere atamaları yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan valiler kararnamesine göre, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya Valiliğine, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon Valiliğine ve Muş Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ Valiliğine atanırken, Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık'ın Hakkari Valiliğine, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay Bitlis Valiliğine ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz ise Muş Valiliğine atandı.

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