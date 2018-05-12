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12 Mayıs 2018 12:24

Valilik kupasını Kızılay kazandı

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Valilik Kupası Voleybol Turnuvası’nı Kızılay takımı kazandı.

Valilik kupasını Kızılay kazandı

12 Mayıs 2018 12:24


32 takımla başlayan ve kıran kırana mücadelelere sahne olan turnuvanın final maçı Fevzi Çakmak Orta Okulu Spor Salonunda, Emniyet Müdürlüğü ile Türk Kızılay Van Şubesi takımları arasında oynandı. Kızılay takımı, Mavi Emniyet’i 3-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasını Vali Murat Zorluoğlu’nun elinden aldı. Sporculara madalya ve kupalarını takdim eden Vali Zorluoğlu, takım oyuncularını tebrik ederek, zevkle izledikleri bir mücadele olduğunu ifade etti.


Öte yandan düzenlenen turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini ise İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç tarafından verildi.




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