Van 112 referandum mesaisi

Referandumda oy kullanabilmek için Sağlık Bakanlığının talimatıyla kurulan merkezlerle irtibata geçen hastalar, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü, UMKE ve 112 Ekipleri tarafından evlerinden alınarak oylarını kullanmaları sağlandı. Tekrar evlerine bırakılan hasta ve hasta yakınları 112 ekiplerine teşekkür etti.

“90 ekip ve 230 personel ve 15 hekim görev aldı”

Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Yakup İmren, Sağlık sorunları nedeniyle sandık başına gidemeyen vatandaşlara bu demokratik haklarını kullanmaları için çalışma yaptıklarını belirterek, “Evde sağlık hizmetleri kapsamında bu vatandaşlarımız sandık başlarına kadar götürerek bu haklarını kullanmalarını sağlamaya çalıştık. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 81 ilde olduğu ilimizde de arkadaşlarımız bu anlamda başarılı bir tablo ortaya koydu. Şu ana kadar 500 civarında vatandaşımızı sandığa taşıyarak oy kullanmalarını sağladık. 13 ilçemizde bu çalışmalarımız 90 ekip ve 230 personel ve 15 hekimle bu işlemi yaptık” dedi.

“500 vatandaş evinden alınarak oy kullanmaları sağlandı”

Van 112 Şube Müdürü Halis Gökyar ise Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Burada yaptığımız ortak çalışmalar neticesinde 90 araç 230 personelle vatandaşlarımıza hizmet verdik burada 500 civarında vakaya ulaşarak bunların sandık başına gitmelerini sağladık. Van 112 olarak bizler 50 ambulans ve 103 personeller ekibe destek verdik ve 344 vakaya ulaştık. Burada bir Obezite ve bir de UMKE aracımız da hizmet verdi” diye konuştu.

“94 yaşındaki hasta 112 yardımıyla oyunu kullandı”

Van 112 Komuta Kontrol merkezinde kurulan kriz masasıyla daha önce tespit edilen hastalar tek tek aranarak, oy kullanmaları sağlandı. Bu kapsamada Tuşba ilçesi Akköprü mahallesinde bulunan 94 yaşındaki Tevrat Alpdağtaş, da evinden alınarak Fevzi Şengül İlk ve Ortaokuluna getirilerek oyunu kullanması sağlandı. Daha sonra evine bırakılan Alpdağtaş’ın yakınları 112 ekiplerine teşekkür etti.