Van Afad araç filosunu genişletiyor

AFAD Başkanlığı, birimlerin hizmet kalitesini yükseltme politikası kapsamında son olarak Van AFAD’a 1 KBRN dekontaminasyon kamyonu, 1 canlı yayın ve haberleşme aracı, 1 personel servisi ve 1 keşif aracı gönderdi. Gönderilen yeni araçlardan KBRN dekontaminasyon kamyonu, oluşabilecek KBRN risklerinde, sızıntıya maruz kalan bölge ve kazazedeleri dekontamine (temizleme/arındırma) imkânı sağlayacak. Canlı yayın ve haberleşme aracıyla da olay yerinden daha sağlıklı görüntü ve haber kaydı yapılarak, gerektiğinde uydu bağlantısı ile internet üzerinden veri aktarımı yapılabilecek. Personelin süratle olaylara nakline büyük önem veren kurum, keşif aracıyla da inceleme ve öncü ekipleri ivedilikle olaylara intikal ettirecek. Kurum olarak, vatandaşlarımıza mesai mefhumu gözetmeden hizmet verdiklerini belirten AFAD İl Müdürü Osman Uçar, 5 şube müdürlüğü, 35 araç ve 110 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Yeni alınan yüksek kabiliyetli ve teknolojik donanımlarla desteklenmiş araçlarla, olaylara en hızlı şekilde müdahale etmeyi hedeflediklerini anlatan İl Müdürü Uçar, “’Elimizdeki imkânlarla son 2 yılda 1.057 olaya müdahale eden ekiplerimiz, 222 okul ve 141 kamu ve özel kuruluşunda 130 bin 288 kişiye; Temel Afet Bilinci, Hafif Arama Kurtarma, Yangın, Bina Tahliyesi, KBRN, TAMP, VAMP, AYDES konularında eğitimler verdi. Valimiz Murat Zorluoğlu’nun destek ve talimatlarıyla, filomuza katılan araçlar sayesinde, bölgenin en güçlü ve iddialı birliklerinden biri olduk” diye konuştu.