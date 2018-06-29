Van Atatürk Şehir Stadında yıkım çalışmaları başladı

Edremit ilçesinde yapılacak yeni ve modern stadyum tamamlanana kadar hizmet vermeye devam edecek olan Atatürk Şehir Stadı, tadilata alındı. İpekyolu Caddesi kenarında konuşlu stadın, ihtiyaca cevap veremez hale gelen kapalı tribünlerinin yanı sıra, 75. Yıl Spor Salonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü eski hizmet binasının yıkım işlemlerine bugün başlandı. Yıkılan kapalı tribünün yerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 bin kişilik portatif tribün, tribünlerin altına ise yeni soyunma odaları yapılacak. Edremit’te hizmete girecek yeni stadyumun tamamlanmasını müteakip, şehir stadındaki portatif tribünler sökülerek, ihtiyaç duyulan bir ilçemizde değerlendirilecek. Yıkılan stadın yerine ise Spor Genel Müdürlüğünce ‘Millet Bahçesi’ yaptırılarak halkımızın hizmetine sunulacak.