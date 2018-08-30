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30 Ağustos 2018 19:05

Van AVM’de askeri bando konseri

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu tarafından Van AVM’de mini bir konser verildi.

Van AVM’de askeri bando konseri

30 Ağustos 2018 19:05


30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu, kentin en önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Van AVM’de mini bir konser verdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van AVM Müdürü Bulut Kılıçaslan, 29 Ekim’de alışveriş merkezinde düzenlenen bando konserine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Geleneksel yapmayı planladığımız etkinliği, bugün daha da büyüterek gerçekleştirdik. Bundan sonra da her resmi bayramda bu etkinliği yapmayı canı gönülden istiyoruz. Çünkü konser, halkımızın fazlasıyla ilgi ve alakasını kazandı. Ben bu anlamda bizlere verdiği desteklerden bando takımımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Vatandaşlar ise konserin her anlamda güzel geçtiğini ifade ederek, böyle bir etkinliği düzenleyen Van AVM yetkililerine teşekkür ettiler.




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