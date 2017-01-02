Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 14:46

Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması

Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması

02 Ocak 2017 14:46

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolunda yol genişletme çalışmasına aralıksız devam ediyor.
Geçen hafta kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtınadan dolayı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi 2 gün kapanmıştı. Kar yağışın ve fırtınanın kesilmesinin ardından Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü, 111 Şube Müdürlüğü’ne bağlı Görentaş şantiye Şefliği ekipleri, bölgeye gidip yoğun çalışma yaparak yolu tek şerit olarak ulaşıma açmıştı. Yol ulaşıma açıldıktan sora ekipler, bütün zorluklara rağmen bölgede yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bir savurmalı, 2 kepçe ve 1 greyderin çalıştığı güzergahta yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Sisli
    2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç