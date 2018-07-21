Van balığı tezgahlardaki yerini aldı

Van’da av yasağının 15 Temmuz’dan itibaren sona ermesiyle birlikte Van Gölü’ne açılan balıkçılar, yeni sezonun ilk balıklarını avlamaya başladı. Sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin (Van balığı), 15 Nisan-15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan av yasağının son bulmasıyla birlikte tezgahlardaki yerini alırken, vatandaşlar ise sezonun ilk balıklarını almaya başladı. Açıklamalarda bulunan Vangölü Balıkçılar Kooperatif Başkanı Übeydullah Demir, Van halkının bu yıl inci kefali balığına sahip çıktığını belirtti. Yaklaşık 15 bin insanın Van balığından geçimini sağladığını ifade eden Kooperatif Başkanı Demir, “Yılın 9 ayında balık avlarken, yumurtlama döneminde ise 3 ay boyunca balık avlamıyoruz. Bizler üreme döneminde el birliğiyle Van balıklarına sahip çıkarsak, balıklarımızın sayısında artış yaşanacaktır. Yaklaşık 15 bin insan bu balıktan geçimini sağlıyor. Sahip çıkılmadığı zaman balık biter ve bu insanlar işsiz kalır. Diğer taraftan ilimiz ekonomisine kazandırdığı kazanç gelmeyecektir” dedi.

“Van halkı balığına sahip çıktı”

1993 yılından bu yanan alınan tedbirlerin en iyisinin bu yıl gerçekleştiğine işaret eden Demir, “Kış balıkçılığının artmasıyla tedbirler 1993 yılında başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi özellikle bu yıl Van balığı ile çok iyi ilgilendi. 1993 yılından bu yana uygulanan bu tedbirlerin en iyisi bu yıl oldu. Bu yasağa öğretmenler, imamlar ve halk büyük destek verdi. Öğretmenler sınıflarda öğrencilerine, imamlar camideki cemaatine anlattı. Fırıncı esnafımız balıkları fırına atmadı. Bu yüzden halkımız elbirliği yaparak Van balığına sahip çıktı” dedi.

Tedbirler alınmadan önce 15-20 balığın bir kilogram geldiğini hatırlatan Demir, alınan tedbirler sayesinde 10 balığın bir kilogram olarak tartıldığı na dikkat çekti.