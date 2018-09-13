Van basını ve zabıta çim sahada ter döktü

Van'da, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 192. yıldönümü münasebetiyle Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinden oluşan takım ile Vanlı gazetecilerden oluşan takım arasında oynanan dostluk futbol müsabakası 5-5 tamamlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Van basınspor arasında dostluk futbol maçı yapıldı. Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluşunun 192. yıldönümü münasebetiyle gerçekleşen dostluk futbol maçı Özdemirler Halı Saha'da oynandı. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden oluşan Basınspor, sahaya; Erol Çakıl, Zeki Yiğit, Ziya Türk, Aytaç Aykaç, Rıdvan Can, Cemal Aşan, A.Baki Karaca ve Bişar Ulutaş ile çıktı. Zabıta ekipleri ise Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç kaptanlığında sahaya çıktı. Basınspor'un Teknik Direktörlüğü'nü İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz yaparken, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ise maçı saha kenarından izledi. Zabıta takımı maça hızlı başladı ve 2-0 öne geçti. Daha sonra toparlanan Basınspor, Bişar Ulutaş'ın attığı iki golle eşitliği sağladı. İlk yarının sonunda Zabıta takımı bir kez daha öne geçerken, Basınspor'da Cemal Aşan skoru 3-3 yaptı.

İkinci yarıda iki takım da kontrollü oynadı. Zabıta ekipleri Osman Sevinç ile durumu 4-3 yaparken, Basınspor Baki Karaca ile bir kez daha eşitliği sağladı:4-4. Maçın sonlarına doğru bu kez Basınspor Aytaç Aykaç ile öne geçerken, zabıta ekipleri de son dakikada attığı golle maçın dostça bitmesine vesile oldu:5-5. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, “Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle basın mensupları ile dostluk maçı yaptık. Oldukça güzel geçti. İki taraftar beşer gol attı ve maç dostça bitti. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç ise kuruluş yıldönümleri dolayısıyla tüm zabıtalara bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.