Van Beşiktaşlılar Derneğinden Elite World’e teşekkür

Van Beşiktaş Derneği, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman onuruna Elite World Van Hotelde bir iftar yemeği düzenledi. Taraftarların yoğun katılım sağladığı iftar yemeği, gerek Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gerekse Beşiktaş Derneği tarafından sevinçle karşılandı. Başkanın ziyaretinin her anlamda güzel geçtiğini ifade eden Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan, “İlimize Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın yönetim kurulu ile birlikte gelmeleri bizim için bir onurdur. Taraftarlarımız bu konuda dernek olarak bizi tebrik ettiler. Çünkü Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı Van’a getirmek, Van için çok önemlidir. Gerek dernek olarak gerekse taraftar olarak çok sevinçliyiz. Buraya geldiği için bizi yalnız bırakmadığı için bizler çok mutluyuz. Başkanımız da çok mutlu oldu. Hatta kendisi çoğu açılışa gittiğini, ancak bu açılışın farklı olduğunu ve buradan sevinçle ayrıldıklarını söyledi. Taraftarlarımız bizi coşkuyla karşıladı” dedi.

Elite Wolrd Van Hotelde düzenlenen iftar yemeğine katılımın çok yoğun olduğuna değinen Aslan, “İftar programımız da çok iyi geçti. Hatta davetiye sayımızın iki katı bir katılım oldu. Katılımın yoğun olması bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Başkanımızın Van’a gelmesi ve Elite World Van Hoteldeki iftar yemeğine katılması, taraftarlarında otele akın etmesine neden oldu. Dolayısıyla iftar yemeği davetine iki katı bir katılım sağlandı. Ancak sayının iki katı artmasına rağmen otel tarafından yapılan hizmet kalitesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Ben gerek hizmet kalitesi gerekse ilgi ve alakalarından dolayı tüm Elite World ailesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.