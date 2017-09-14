Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 13:05

Van Bilişimciler Derneğinden ABB’ye ziyaret

Van Bilişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Berge, Anadolu Basın Birliği (ABB) Van Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Van Bilişimciler Derneğinden ABB’ye ziyaret

14 Eylül 2017 13:05


Van Bilişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Berge, başkan yardımcısı Salih Orhan ile birlikte ABB Van Şube Başkanı Ayhan Yazlık’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında derneğin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Başkan Berge, yürüttükleri projelerden de bahsetti. Konuşmalarında ‘Sevdamız Van, işimiz bilişim’ sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Berge, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Başkan Yazlık ve yönetimine teşekkür etti.


ABB Van Şube Başkanı Ayhan Yazlık ise, ziyaretlerinden ötürü Başkan Berge ve yönetimine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç