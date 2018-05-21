Van Birlik Spor çeyrek finalde

Futsal Liginde mücadele eden Van Birlik Spor, grubunda şampiyon olarak çeyrek finale kaldı.

14-19 Mayıs tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Futsal Ligi Türkiye Şampiyonası 1. Tur müsabakalarında C Grubunda mücadele eden Van Birlik Spor, rakiplerini tek tek geçerek çeyrek finale kaldı. Grubunda şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Takım Hocası Ali Sağdinç, hedeflerinin kupayı almak olduğunu ifade ederek, “İlimizi temsilen müsabakalara katıldık. Zorlu maçlar olmasına rağmen şampiyon olup çeyrek finale kaldık. İnşallah bundan sonraki karşılaşmaları da güzel bir şekilde geçerek kupayı alırız. Ben bu kapsamda sporcularıma teşekkür ediyorum” dedi.

Takım Kaptanı Ferhat Yıldırımçakar ise, takım olarak iyi oynadıklarını dile getirerek, “İnşallah kupayı ilimize kazandırırız. Buna inancımız tamdır. İnşallah 24-29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak olan çeyrek final karşılaşmalarını da güzel bir şekilde kazanırız” ifadelerini kullandı.