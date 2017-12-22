Van, Bitlis, Hakkari ve Muşlu tekstilciler İran’ı ziyaret edecek

Bölgede son yıllarda hızla gelişmekte olan tekstil sektörü temsilcilerinden oluşan bir heyet, İran’ın Urumiye ve Tebriz kentlerine ziyaret geçekleştirecektir. İran pazarını yerinde görmek, sektördeki iş adamları ile ikili görüşmeler yapmak amacıyla gerçekleştirilecek olan iş ziyareti, 23-26 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen iş seyahatine TRB2 Bölgesi illeri olan Bitlis, Hakkari, Muş, Van’dan 18 firma temsilcisi katılacaktır. Ziyaret kapsamında tekstil fabrikaları ve satış noktaları ziyaret edilecek ve Tebriz Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak toplantı düzenlenecektir. Türkiye Tebriz Başkonsolosluğu ziyaretinin ardından iş gezisinin son gününde Aras Serbest Bölgesi’ne yapılacak ziyaret ile program tamamlanacaktır.