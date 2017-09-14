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14 Eylül 2017 15:11

Van bölgenin çiçek deposu olacak

Van Büyükşehir Belediyesi park ve peyzaj alanları için ihtiyaç duyulan çiçek ve diğer süs bitkilerini bundan böyle kendi seralarında üretecek.

Van bölgenin çiçek deposu olacak

14 Eylül 2017 15:11


Van’da park, peyzaj alanları ile kaldırımları süsleyen çiçek, süs bitkisi ve ağaçların alımında dışa bağımlılığı önlemek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ve bölgede örnek olacak 5 serayı Van’a kazandırdı. Yapımına bir süre önce başlanan yalıtımlı, modern otomasyonlu, doğalgazlı seraların tamamlanması ile birlikte Van ve bölgenin çiçek ve süs bitkisi ihtiyaçları belediyenin seralarından karşılanacak.


Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan seralarda, yıllık 1 milyon mevsimlik çiçek, kokulu gül, lale çeşitleri, süs bitkileri ve bölge iklimiyle uyumlu badem, ceviz ağacı üretimi de yapılacak. Seralarda üretilen çiçek ve bitkiler Van merkezi ve 13 ilçenin tamamını süsleyecek. Ayrıca bölge illere de satış yapılarak gelir sağlanacak. Seralarda çoğunluğu kadın olmak üzere yaklaşık 75 kişi istihdam edilecek.


Yılsonuna kadar faaliyete geçirilmesi hedeflenen seralar, 388 bin TL’ye mal olacak.




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