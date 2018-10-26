Van Büyükşehir, 13 ilçede “Kadına yönelik şiddet semineri” düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması amacıyla “Kadına yönelik şiddet, koruyucu ve önleyici tedbirler” seminerleri düzenledi. Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 13 ilçede konunun uzmanı olan sosyologlar tarafından verilen seminerlere binlerce kadın katıldı. Seminerlerin ilki Muradiye'de düzenlenirken son seminer ise Erciş ilçesi Kültür Merkezinde düzenlendi. Kadınlar tarafından ilgiyle takip edilen programlar oldukça verimli geçerken kadınlarda birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu.

Kadınlara, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi ve hukuki haklarını hatırlatmak amacıyla bu seminerleri düzenlediklerini belirten Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, “Seminerlerimiz 13 ilçede konusunda uzman sosyologlar tarafından verilen bilgiler ışığında yapıldı. Buradaki amacımız kadınlara haklarını hatırlatmak. Seminerlerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, şiddetin tanımı, türleri, kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar, ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgiler verildi. Seminerler sonunda katılımcılardan çok güzel geri dönüşler aldık. Birçok katılımcı sosyologlarla birebir görüşmeler sağladı. Bende seminerlerin çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.