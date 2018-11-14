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Van Büyükşehir Başkale'de 57 kilometre yol yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesine bu yıl 57 kilometre yol ve asfalt çalışması yaptı.


Kentin en ücra mahalle yollarında asfalt çalışması yaparak, ‘Yol Medeniyettir' sözünü yeniden tanımlayan Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezine yaklaşık 112 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesindeki 11 mahalle yolunu daha asfaltla buluşturdu. Bir kısmı 2017 yılından kalma olan 37 kilometrelik sıcak asfalt ve 20 kilometrelik 2. kat sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarla Eşmepınar, Bilgeç, Özpınar, Erbakan, Ömerdağ, Gelenler ve Güvendik mahalle yolları sıcak asfaltla buluşturulurken, Erkonağı-Bulgurcu grup yolu ile Ilıcak, Belliyurt mahalle yollarına 2. kat sathi kaplama asfalt yapıldı. Yapılan çalışmalarla toprak yolları asfalta kavuşturulan mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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