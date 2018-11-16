Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş'ten Van ESOB'a ziyaret

Van'ın AK Partiden tek kadın Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş, Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığını ziyaret etti.

Birçok önemli projeye imza atan iş kadını Asena Türkoğlu Ateş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra seçim çalışmalarına başladı. Aday adayı olan Asena Türkoğlu Ateş, Van ESOB Başkanı İsa Berge'yi makamında ziyaret ederek, proje ve hedeflerini tek tek paylaştı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere ve bayanlara büyük önem verdiğini hatırlatan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş, "Biz de Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sevgisiyle el ele vererek Van'a ve Van halkına hizmet etmek için yola çıktık" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Van ESOB Başkanı İsa Berge ise, Asena Türkoğlu Ateş'e başarılar diledi.