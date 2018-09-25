Van Büyükşehir Belediyesi, 151 sporcuyu üniversiteli yaptı

Van Büyükşehir Belediyesinin açtığı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarında eğitim gören 200 öğrenciden 151'i üniversiteli olurken, 20'si de spor liselerine yerleşti.

Vali Murat Zorluoğlu'nun İçişleri Bakanlığınca yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak göreve getirilmesinin ardından başlayan hizmet seferberliği her alanda meyvelerini vermeye devam ediyor. Sürekli Eğitim Merkezleri ve Kadın Yaşam Merkezindeki eğitimlerle her kesimden vatandaşa ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarında büyük bir başarıya imza atılarak 151 öğrenci üniversiteli yapıldı. Nisan ayı ile birlikte yaklaşık 200 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslarda yoğun bir eğitimden geçen gençler, aylar süren bir eğitimle hazırlandı. Yaklaşık 6 ay boyunca tamamen ücretsiz olan kurslarda 8 uzman eğitmen gözetiminde kapalı ve açık alanda düzenli olarak idman yapan gençler yoğun çalışma temposunun ardından emeklerinin meyvelerini aldı. Kursiyerlerden 151'i başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşirken, 20 öğrenci ise spor lisesinde okumaya hak kazandı.