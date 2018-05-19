Van Büyükşehir Belediyesi 20 bin aileye Ramazan kolisi dağıtıyor

Yaptığı sosyal yardımlarla her kesimden vatandaşa ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığı bir yandan kentte ve ilçelerde iftar sofraları kurarken bir yandan da 20 bin aileye Ramazan kolisi dağıtmaya başladı. Sosyal hizmet uzmanları tarafından Van genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik maddelerini içeren iki adet Ramazan kolisi veriliyor. Kapıda teslim edilen Ramazan kolilerinin içerisinde pirinç, mercimek, bulgur, kuru fasulye, toz şeker, çay, zeytin, makarna, sıvı yağ, un ve temizlik ürünleri bulunuyor. Dağıtılan 30 kilogramlık erzak paketlerinin dağıtımı öncesi gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çok titiz çalıştıklarını belirten Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanı Erkan Akın, devletimizin şefkatli elini daima vatandaşlara uzatacaklarını söyledi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda yardım kolilerimizin dağıtımına başladıklarını ifade eden Akın, “Van merkezden sınır hattındaki en ücra köyümüze dahi kolilerimizi adrese teslim ediyoruz. Her bir aileye 2 koli veriyoruz. Kolilerimizde temel gıda ve temizlik ürünleri var. Vatandaşlarımız bu uygulamadan oldukça memnun oldu. Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı olarak bu yıl birçok ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunduk. Yardımlarımız devam edecektir. Devletimizin şefkatli elini vatandaşlarımıza uzatacağız” dedi