Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 17:04

Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde bulunan 15 mahalle yolunu asfaltla buluşturuyor.

Van Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi

03 Eylül 2018 17:04


2018 yol yatırımlarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Tuşba ilçesinde bulunan 15 mahalle grup yolunda asfalt çalışması başlattı. 40,5 kilometresi sıcak asfalt, 27 kilometresi çift katlı sathi kaplama olmak üzere toplam 67.5 kilometrelik yolda yapılan çalışma ile Şahgeldi, Tabanlı, Tevekli, Bardakçı, Çitören, Çakırbey, Sağlamtaş grup yolları ve Özkaynak, Gülsünler, Kasımoğlu, Otluca grup yolları ile Hıdır, Ocaklı, Yemlice, Akçaören grup yolları asfalta kavuşturuluyor.


Çalışmaları yerinde denetleyen Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Serdar Tarhan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesinin sezon sonuna kadar sadece Tuşba ilçesinde yaklaşık 85 kilometre yol çalışması gerçekleştireceğini ifade eden Serdar Tarhan, “Valimiz Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda 2018 yol yatırımları kapsamında Tuşba ilçemizde 40.5 kilometresi sıcak asfalt olmak üzere yaklaşık 85 kilometre asfalt ve yol yapımı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 15 kilometresini kendi işgücümüzle yaptığımız bu çalışmamızı sezon sonuna kadar tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç