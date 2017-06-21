Van Büyükşehir Belediyesi, diyaliz hastasına ev yapıyor

2011’deki Van depreminde evi ağır hasar gören diyaliz hastası Orhan Kılıç’a Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Seyrantepe Mahallesi’nde ikamet eden Orhan Kılıç’ın daha önce yine belediye tarafından yapılan evi çevresel etkenlerden dolayı yıkıldı. 4 çocuğuyla birlikte barakada hayatlarını sürdüren Orhan Kılıç, sıkıntılarını dindirmek için Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulundu. Büyükşehir Belediyesine bağlı sosyal hizmet uzmanlarının değerlendirmesi sonucunda aileye kendi arazileri üzerinde 90 metrekarelik ev yapımına başlandı. Kısa sürede bitirilmesi hedeflenen konutla mağdur ailenin sıkıntısı giderilmiş olacak.

Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer de evi yıkılan diyaliz hastası Kılıç ailesini ziyaret etti. Dört çocuğuyla birlikte açıkta kalan Kılıç ailesine Büyükşehir Belediyesi olarak yardım ettiklerini belirten Tamer, “Orhan Kılıç’ın durumunun yerinde tespitini yaptık. Çaresizlik ve perişan halde olduğunu gördük. Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın İbrahim Taşyapan, Genel Sekreterimiz Sayın Mustafa Yalçın’ın talimatları doğrultusunda 90 metrekarelik ev yapılmasını kararlaştırdık” dedi.

Diyaliz hastası Orhan Kılıç da, Büyükşehir Belediyesi’nin müracaat sonrası geri dönüş yapmalarına çok sevindiğini ifade etti. Kılıç, “Eski Belediye Başkanı bu evleri bize verdi. 2011 depreminde hasar görmüştü. Yağışlar nedeniyle bu yıl yıkıldı. İki aydır barakada kalıyorum. Diyalizim hastasıyım. Diyalize gidiyorum. Çocuklarım çaresiz kalıyor. Yardım eden yetkililere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.