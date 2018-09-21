Van Büyükşehir Belediyesi E-Devlet'te

Van Büyükşehir Belediyesi 35 milyondan fazla kullanıcının yararlandığı e-Devlet kapısı sistemine dahil oldu. Bu sayede vatandaşlar Van Büyükşehir Belediyesi'ne gelmeden e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden beyan bilgileri sorgulama, sicil bilgileri sorgulama, tahakkuk bilgileri sorgulama ve tahsilat bilgileri sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bugünden itibaren türkiye.gov.tr. üzerinden online hizmet vermeye başladıklarını belirten Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Sedat Ünal, “Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla Van halkına e- Devlet üzerinden hizmet vermeye başladık. Burada halkımız belediye binamıza gelmeden tek tıkla beyan bilgileri, sicil bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgilerini sorgulayabilecek. Ayrıca devam eden e-belediye uygulamalarını da e-devlet kapısına taşımaya devam edeceğiz. Van halkımızın hizmetine sunduğumuz bu uygulamanın hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi, daha önce yaptığı çalışma ile e-imar ve e-bordro gibi hizmetleri internet üzerinden vermeye başladı.