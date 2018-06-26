Van Büyükşehir Belediyesi engelliler için şarj istasyonları kurdu

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında engelli vatandaşların günlük hayata uyum sağlamaları ve şehir içinde daha rahat hareket etmesi için Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile Avustralya Büyükelçiliği tarafından yapılan ortak çalışmayla park, bahçe ve AVM’lere engellilerin kullanımı için araç şarj istasyonları kuruldu. Kurtuluş Parkı, Fekiye Teyran Parkı, Dabbaoğlu Parkı, Millet Parkı ve Van AVM’ye kurulan şarj istasyonları, günün her saatinde engelliler için hizmet verecek. Engellilerin park, bahçe ve AVM’leri daha rahat kullanmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın, "Parklar bir kentin yaşayan alanlarıdır. Vatandaşlarımızın bu alanlarda daha keyifli zaman geçirmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak da park ve bahçelerimizde halkın yoğun olarak kullandığı AVM’lere engellilere hizmet için şarj dolum alanları kurduk. Bu alanlar engellilere günün her saati hizmet verecek şekilde tasarlandı" dedi.