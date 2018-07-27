Van Büyükşehir Belediyesi hafta sonu tam mesai yapacak

Büyükşehir Belediyesi, kısa bir süre önce resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun´ çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik ve reklam ve geçmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılacağını duyurmuştu. Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2018 olan yapılandırma fırsatı için Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı hafta sonu da mesai yapacak. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar, cumartesi ve pazar günü de Van Büyükşehir Belediyesine gelerek bu hizmetten yararlanabilecekler.

Yapılandırma ile mükelleflere borçlarını peşin ya da taksitli ödeme fırsatı sunulduğunu belirtilen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılandırma fırsatı nedeniyle vatandaşların kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini, bu noktada talep yoğunluğunu karşılamak ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için hafta sonu da mesai yapılacağını duyurdu.

Fırsattan yararlanmak isteyenlerin hafta sonu Van Büyükşehir Belediyesine giderek işlem yapmaları gerekiyor.