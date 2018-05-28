Van Büyükşehir Belediyesi, itfaiye filosunu güçlendiriyor

Bölgenin en güçlü itfaiye filolarından birine sahip olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, alınan yeni araçlarla gücüne güç katıyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan ihale kapsamında tamamı yerli üretim olan 11 araçtan, 32 metre mafsallı tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracı ile çift kabinli öncü itfaiye aracı İtfaiye Daire Başkanlığına teslim edildi.

Ayrıca ihale kapsamında 1 adet 44 metre merdivenli platform itfaiye aracı, 3 adet 18 metre merdivenli itfaiye aracı, 2 adet acil kurtarma aracı ile 3 adet dar alan ilk müdahale ve söndürme aracı ise önümüzdeki tarihlerde itfaiyeye teslim edilecek.

7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini belirten İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, itfaiye daire başkanlığı olarak 13 grup amirliği ile 1 müfrezede 31 araç ve 286 personelle çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi. Alınacak olan yüksek kabiliyetli ve teknolojik donanımlarla desteklenmiş itfaiye araçları ile olaylara en hızlı şekilde müdahale etmeyi hedeflediklerini belirten Arvas, “Elimizdeki imkanlarla 2017 yılında 5 bin 617 olaya müdahale ederek, büyük bir başarıya imza attık. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu’nun destek ve talimatlarıyla 2018 yılında inşallah filomuza katacağımız 11 yeni araçlarla bölgenin en güçlü ve en iddialı itfaiyelerinden biri olacağız. Daha önce yaptığımız ihale kapsamında alacağımız araçlarımızdan iki tanesini teslim aldık. İnşallah geriye kalan 9 aracımız da üretimleri tamamlandıktan sonra elimize ulaşacaktır” dedi.