Van Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki anneleri unutmadı

İlk kez deniz otobüsüyle seyahat eden ve Akdamar Adası’nı gezen anne ve öğrencilerin mutlulukları yüzlerinde okundu.

Yaptığı sosyal içerikli etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, “Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor” projesi kapsamında anne ve çocuklarından oluşan 300 kişilik grubu deniz otobüsleri ile mavi tura çıkarttı. Sabah saatlerinde ilçeden gelen anne ve öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait araçlarla Edremit ilçesinde bulunan marinaya getirildi. Burada deniz otobüslerine binen anne ve çocuklar, bir saatlik turun ardından tarihi Akdamar Adası’na gitti. Burada tarihi kiliseyi gezen ve anneleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Kızıyla birlikte ilk defa deniz otobüsüne bindiğini ve Akdamar Adası’nı gezdiğini söyleyen anne Tuğba İlhan, “Buraya Bahçesaray ilçesinden geldik. Valimize ve bizim için bu geziyi düzenleyen Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Kızımla birlikte geldik. Çok güzel bir gün yaşadık. Çok mutlu olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Annesiyle beraber unutulmaz bir gün yaşadığını anlatan ortaokul öğrencisi Aysel İlhan ise, şunları söyledi:

“Annemle beraber geldik. Annem de ben de çok heyecanlandık. Çok mutlu olduk. Annelerimize bu güzel günü hediye eden belediyeye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Bugün sona eren proje kapsamında yaklaşık bin 500 öğrenci ve 300 anne mavi tura çıkarıldı.