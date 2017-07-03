Van Büyükşehir Belediyesi logo yarışması sonuçlandı

Yaklaşık 300 çalışmanın sunulduğu yarışmada birinci seçilemedi.
Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen “Logo Yarışması” sonuçlandı. Genel Sekreter Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Sorumlusu Fatih Sevinç, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Turan Yiğin, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rahşan Fatma Akgül ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meryem Deveci’den oluşan seçici kurul tarafından 160 kişiye ait 310 adet çalışma incelendi. Jüri, incelemesinde belediyenin kurumsal kimliğinde kullanılacak logo seçilemedi.
Jüri teşvik amaçlı olarak İbrahim Ergüden, Ekin Tozlu, Semih Akın Tozlu ve Turan Özkurt’a mansiyon ödülü verdi.