Van Büyükşehir Belediyesi meme kanseri semineri düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kadın ve Aile Merkezinde meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle seminer düzenlendi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Hekimi Dr. Erol Bor, tarafından verilen seminere kadınlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye'de kadınlarda görülen en sık kanserin meme kanseri olduğunun belirten Dr. Bor, “Kadınlar kendilerini ihmal etmemeli. Akciğerden sonra dünyada en çok görülme oranına sahip kanser türü olan göğüs kanserine her kadının yakalanma riski var. Meme kanseri yayılmadan erken tespit edilirse, hasta yüzde 90 oranla yaşama şansına sahip. Bu yüzden erken teşhis çok önemli. Erken teşhis tedavinin başarısını etkileyen çok önemli bir unsurdur. Bütün kadınların hiçbir şikayetleri olmasa da yılda bir kez hekim muayenesinin yanında mamografi çektirmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Seminer daha sonra soru cevap şeklinde son buldu.