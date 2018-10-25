Van Büyükşehir Belediyesi modern asfalt laboratuvarını kurdu

Son teknoloji cihazlarının kullanıldığı, Erciş Yolu üzerindeki Tuşba Asfalt Şantiyesinde yol ve yapı malzemelerinin kalitesini artırmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt laboratuvarı kuruldu. Ekonomik anlamda belediyeye katkı sunacak olan laboratuvar en iyi asfaltın en uygun zeminde kullanılmasına da yardımcı olacak. Kurulan modern laboratuvarda asfaltla ilgili tüm analizler yapılırken, toprak ve beton analizleri ise önümüzdeki sezondan itibaren yapılmaya başlanacak.

Merkez laboratuvarın kurulması ile birlikte kent merkezi ve ilçe yollarına serilen asfaltın kalitesinin artığını söyleyen Jeoloji Mühendisi Nevzat Direk, “Eylül ayı ile birlikte analizlere başladık. İki aylık süre zarfında yaklaşık 45 adet asfalt analizi yaptık. Şu an itibariyle kontrol mühendislerimiz asfalt serimi sırasında işin yapıldığı alana giderek numune alıyor. Alınan numuneler buraya getirilerek bazı analizlere tabi tutuluyor. Bunlar; penetrasyon, yumuşama cihazı ve cam ekstraksiyon dediğimiz deneylerdir. Cam ekstraksiyonda asfalt yüzdesi, tane boyutu ve gradasyon gibi değerleri buluyoruz. Penetrasyon ise genel anlamda sertlik ve kıvamı bulmak için yaptığımız bir deneydir. Amacımız burada kullanılan asfaltın cinsini saptayabilmektir” dedi.

“Şahit numuneler itirazlara karşı yıl boyunca saklanıyor”

Yapılan işlemlerle belediyenin ekonomik olarak kazanca geçtiğini ifade eden Direk, “Burada ayrıca 1 yıl boyunca depolarımızda sakladığımız şahit numuneler var. Şahit numene dediğimiz olay serim sırasında alınan ikinci örnektir. Olur da iş verilen müteahhit itirazda bulundu. İtirazda bulunduğu zaman bizim deneye tutuğumuz şahit numuneyi kendisine veriyoruz. Bunun amacı da kendisinin bir kez daha numuneyi deneye tabi tutmasıdır. Bu numuneler merkezimizde 1 yıl boyunca bu itirazlara karşı saklanıyor” diye konuştu.