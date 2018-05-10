Van Büyükşehir Belediyesi öğrencileri Van Gölü’nde mavi tura çıkardı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla farklı çalışmalara imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir projeyi gerçekleştirdi. İl ve ilçelerde bulunan dar gelirli ve daha önce hiç tekneye binemeyen ilk ve ortaokul öğrencileri, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Öğrenciler Van Gölü ile Buluşuyor Projesi kapsamında Van Gölü’nde mavi tura çıktı.

Sabah saatlerinde okullarından alınan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına ait araçlarla Edremit ilçesinde bulunan marinaya getirildi. Burada öğretmenleri nezaretinde deniz otobüslerine binen öğrenciler, bir saatlik tekne yolculuğun ardından tarihi Akdamar Adası’na gitti. Adaya giden öğrenciler, burada tarihi kiliseyi gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirip gönüllerince eğlendil Hafta sonuna kadar devam edecek etkinlikle yaklaşık bin 500 öğrencinin mavi tura çıkartılması hedefleniyor.

İlk kez tekneye bindiğini ve Akdamar Adası’nı ilk kez gördüğünü söyleyen Mevlana Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zerda Atuk, “Buraya sınıf olarak geldik. Valimize böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Ben ilk kez adaya geldim. Benim gibi birçok arkadaşım da ilk kez adaya gelip tekneye bindi. Burası çok güzel. Gezimiz çok eğlenceli geçti” dedi.

Öğrencilerin gelişimi açsından projenin çok değerli olduğunu belirten Şehit Kemal Ortaokulu Müdürü İrfan Öztürkçü ise bu sayede çocukların yaşadıkları kenti daha iyi tanıma şanslarının olduğunu söyledi. Öztürkçü, “Gezimizin amacı; öğrencilerin Van’ın tarihi dokusunu, tarihi eserlerini tanımasıdır. Öğrenciler için de çok yararlı oldu. Birçok öğrencimiz ilk kez adaya geldi, tekneye bindi. Ben bu etkinliği düzenleyen Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Edremit marinada çocuklarla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer de özellikle kırsal alandaki gençleri Van Gölü ile buluşturduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Valimizin talimatları doğrultusunda hazırladığımız ‘Öğrenciler Van Gölü İle Buluşuyor’ sosyal sorumluluk projemiz sayesinde pazartesi günü başladığımız turlarımız yarına kadar devam edecek. Bu kapsamda belki daha önce hiç Van Gölü’nde seyahat etmemiş ve Akdamar Adası’na gitmemiş bin 500 öğrencimizi Van Gölümüzle buluşturduk. Bu alandaki çalışmalarımız devam edecek inşallah.”