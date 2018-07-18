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18 Temmuz 2018 13:39

Van Büyükşehir Belediyesi tarım arazilerini suya kavuşturuyor

Van Büyükşehir Belediyesi 2018 yılının ilk 7 ayında kırsal mahallelerde modern sulama tesisleri yaparak toplam 14 bin 800 dekar tarım arazisini suya kavuşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarım arazilerini suya kavuşturuyor

18 Temmuz 2018 13:39


Vali Murat Zorluoğlu’nun İçişleri Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararnamesi ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak göreve getirilmesinin ardından Van tarımsal hizmetlerde altın çağını yaşıyor. Kırsalkalkınmayı destekleme, hayvansal ve bitkiselüretimi geliştirme, kırsaldan kente insangöçünün azaltılması, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla 2017 yılında yaklaşık 17 milyon TLharcayarak çiftçinin yüzünü güldüren Van Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını 2018 yılında da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan mahallelerde yeni sulama kanalları, göletler, hayvan içme suyu sıvatları,sondaj çalışmaları, yeniboru hatları vekoyun banyolukları yapımı aralıksız devam ediyor.


Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarımsal Altyapı Sulama Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılının ilk 7 ayında toplam 3 bin metre kapalı, 16 bin 610 metre açık sistem sulama kanalı yapıldığını belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, “Yaptığımız çalışmalarla 2018 yılının ilk yarısında 14 bin 800 dekarlık tarım arazisini su ile buluşturduk. Sulama tesislerini tamamladığımız mahallelerimizde ayrıca 23 yol ve 15 sel geçişi, 25 köprü, 3 akedük ile çeşitli sanat yapıları da yapılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Yılsonuna kadar 3 bin 150 metre kapalı, 71 bin 750 metre açık sulama sistemi, 55 yol, 32 adet sel geçişi ile 7 adet akedük, 2 sulama havuzu, 17 adet köprü ve sanat yapıları ile toplam 24 bin 110 dekarlık alanı da suya kavuşturmuş olacağız. Bununla birlikte yapacağımız yeni hayvan su içme göletlerinin de tamamlanması ile birlikte 3 bin 250 küçükbaş, 750 büyükbaş hayvan içime suyuna kavuşmuş olacak. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” diye konuştu.




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