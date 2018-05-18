Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlılara eski Ramazanları yaşatıyor

Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi’nin organize ettiği Ramazan ayı etkinlikleri, ikinci gününde de dolu dolu geçti. Ramazan’ın ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ağırlayan iftar çadırı ikinci günde ise binlerce vatandaşı ağırladı. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Ramazan sokağında binlerce Vanlı birlikte iftar açtı. İftarın ardından mehteran gösterisi ile başlayan gece etkinlikleri ise birbirinden eğlenceli çocuk oyunları, kum sanatçısı Veysel Çelikdemir’in muhteşem kum gösterisi ve ilahi sanatçısı Murat Belet’in konseri ile devam etti. Halkın yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında kum sanatı ile Çanakkale Zaferi, 15 Temmuz darbe girişimi ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması nedeniyle yaşanan protestolarda tekerlekli sandalyesinde İsrail askerlerine karşı direnirken şehit olan Fadi Abu Salah’ı anlatan kum sanatçısı Veysel Çelikdemir izleyenleri adeta büyüledi.

Daha sonra sahne alan ilahi sanatçısı Murat Belet seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.