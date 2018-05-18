Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 09:24

Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlılara eski Ramazanları yaşatıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın ikinci gününde Vanlılara eski Ramazan tadında bir gece yaşattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlılara eski Ramazanları yaşatıyor

18 Mayıs 2018 09:24


Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi’nin organize ettiği Ramazan ayı etkinlikleri, ikinci gününde de dolu dolu geçti. Ramazan’ın ilk gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ağırlayan iftar çadırı ikinci günde ise binlerce vatandaşı ağırladı. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Ramazan sokağında binlerce Vanlı birlikte iftar açtı. İftarın ardından mehteran gösterisi ile başlayan gece etkinlikleri ise birbirinden eğlenceli çocuk oyunları, kum sanatçısı Veysel Çelikdemir’in muhteşem kum gösterisi ve ilahi sanatçısı Murat Belet’in konseri ile devam etti. Halkın yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında kum sanatı ile Çanakkale Zaferi, 15 Temmuz darbe girişimi ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması nedeniyle yaşanan protestolarda tekerlekli sandalyesinde İsrail askerlerine karşı direnirken şehit olan Fadi Abu Salah’ı anlatan kum sanatçısı Veysel Çelikdemir izleyenleri adeta büyüledi.


Daha sonra sahne alan ilahi sanatçısı Murat Belet seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç