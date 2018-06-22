Van Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Geçtiğimiz yıl kırsal mahallelerde asfaltsız yol bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ise çalışmalarını merkez ilçelerde yoğunlaştırdı. Bu kapsamda sezon başında belediyenin kendi iş gücü ile yapımına başlanan Eski Edremit Sümerbank Yolu, Kurubaş-Köyiçi-Hakkâri bağlantı yolu ve Bakacık Mahalle yolundaki çalışmalar tamamlandı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Cem Bartın, 2017 yılında kentte adeta yol devrimi yapıldığını belirterek, 2018 yılında da çalışmalarına aynı hızla devam ettiklerini söyledi.

Belediyenin kendi işgücü ile önemli yol yatırımlarına imza attığını ifade eden Cem Bartın, “Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda kent genelindeki yol ve asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede kendi öz kaynaklarımızla 4.1 kilometrelik Eski Edremit Sümerbank yolu, 1 kilometrelik Kurubaş-Köyiçi-Hakkâri bağlantı yolu ve yaklaşık 2 kilometrelik Bakacık Mahalle yolundaki çalışmalarımızı tamamlandık. Burada özellikle Eski Edremit Sümerbank yolumuzda aşınma tabakalı sıcak asfalt kullanarak buranın uzun yıllar boyunca konforlu bir şekilde kullanılmasını sağladık. Diğer iki yolumuzda da sanat çalışmaları ve sıcak asfalt çalışması yaparak, nerdeyse sıfırdan yolumuzu inşa ettik. Bunun yanı sıra ihale usulüyle İpekyolu ilçemizde 90 kilometre, Tuşba ilçemizde ise 40.1 kilometrelik yolumuzu sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Ayrıca sezon başından itibaren kent genelinde olumsuz hava şartlarından kaynaklı mahalle yollarımızda oluşan çukurlara yönelik de yama çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Bu arada asfalt çalışması tamamlanan yollarda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından çizgi ve levha çalışmaları da yapılıyor.