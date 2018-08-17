Van Büyükşehir Belediyesinde ‘e-bordro’ dönemi

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile e-bordro dönemine geçildi. Bundan sonra Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan memur, işçi, Belvan ve Mavikent çalışanları, internetten maaş bordrolarına ulaşabilecek. Memur ve işçiler www.van.bel.tr adresinde bulunan e-belediye butonundan Mavikent ile Belvan çalışanları ise personel.van.bel.tr adresinden vatandaşlık numaralarını girip bordrolarını indirebilecek.

Yapılan çalışma ile personelin çok kısa süre içinde bordrosuna ulaşacağını belirten Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mehmet Sedat Ünal, “İlçe ve kırsalda bulunan personel bordrosunu gerektiği anlarda zorlukla alabiliyordu. Yapmış olduğumuz elektronik portal ile hem personel hem de belediyemiz zamandan kazanmış olacak. Yeni uygulamamız İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından personelimizin hizmetine açılmıştır. Hayırlı olsun” dedi.