Van Büyükşehir Belediyesinden ’15 Temmuz’ konulu sergi

Kültür İşleri Daire Başkanlığının organize ettiği ve Anadolu Ajansı’nın fotoğraflarından oluşan sergiye Vanlılar yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları kapsamında düzenlenen sergide “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi” sırasında Türkiye ve Van’dan objektiflere yansıyan kareler sergilendi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ile Anadolu Ajansı Bölge Müdürü İbrahim Yakut eşlik etti. Sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi alan Zorluoğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında salı günü başlattığımız etkinliklerimiz aralıksız devam ediyor. Hain girişimin yıldönümü olan cumartesi günü saat 18.00’de yürüyüş ile devam edecek etkinliklerimiz sabaha kadar sürecek. Bugün de valilik bahçesinde 15 Temmuz’dan kesitler sunan fotoğraf sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Bütün vatandaşlarımızı hem sergimizi görmeye, hem de hafta boyunca devam edecek etkinliklerimize katılım göstermeye davet ediyoruz” dedi.