Van Büyükşehir Belediyesinden 16 engelliyi tekerlekli sandalye

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Van Büyükşehir Belediyesi sosyal destek çalışmalarına hız verdi. Kentte dar gelirli birçok aileye çeşitli desteklerde bulunan Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı, yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen dar gelirli 16 vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye etti. 6’sı çocuk 10’u yetişkin olan vatandaşlar, tekerlekli sandalyelerini Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın’dan teslim aldı.

Tekerlekli sandalyelerini teslim alan vatandaşlar, böyle bir çalışma için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na teşekkür ederek, çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesini de tebrik etti. Bayram öncesi yapılan bu hizmetin çok yerinde olduğunu ifade eden vatandaşlar, bayram gezmelerini daha iyi şartlarda yapacaklarını söylediler.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana engelli vatandaşlarımıza birçok konuda yardımda bulunduk. Bugün de tespit ve müracaatları değerlendirilen 16 vatandaşımıza tekerlekli sandalye hediye ettik. Hepsine hayırlı olsun. Ben şimdiden hepsinin bayramını kutluyorum” dedi.