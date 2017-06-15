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15 Haziran 2017 16:43

Van Büyükşehir Belediyesinden 2 bin 500 aileye yardım

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, sosyal hizmetler noktasında 2 bin 500 aile için iaşe paketlerinin hazırlandığını belirtti.

Van Büyükşehir Belediyesinden 2 bin 500 aileye yardım

15 Haziran 2017 16:43


Belediye bahçesinde gerçekleştirilen bilgilendirme programında konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, kentte yer alan muhtaç ailelere ulaştıklarını ve sosyal hizmetler noktasında önemli desteklerde bulunduklarını söyledi. Sosyal hizmetler noktasında yardımları vatandaşlara ulaştırdıklarını anlatan Yalçın, "Belediyeye kayıtlı bulunan 2 bin 500 aileye iaşe paketi hazırlandı. Bunların 2 bini ilçelerde yer alan ailelere ulaştırıldı. Aynı zamanda belediyemize şahsi müracaatta bulunan muhtaç kimselere de yardımlarımız yapıldı. 180 aileye nakdi yardımda bulunuldu" dedi.


Ramazan ayı boyunca mobil aşevinin ilçelerde iftar yemekleri verdiğini anlatan Yalçın, "12 ay boyunca çalışan mobil aşevimiz bütün ilçelerde iftar programları düzenleniyor. İlçelerde günlük olarak 500 ile 2 bin kişilik iftar yemeği veriliyor. Kent merkezi iftar yemeklerini ise ilçe belediyelerinin düzenlemiş olduğu programlara bıraktık. Bir yıl boyunca sosyal yardım yapacağımız ailelerin demografik yapısını ve muhtaçlık durumunu ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkları aracılığıyla taramaya başladık" şeklinde konuştu.




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