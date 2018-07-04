Van Büyükşehir Belediyesinden 3 çocuğa tekerlekli sandalye

Vali Murat Zorluoğlu’nun İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname ile kayyum atanmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet belediyeciliğini adeta yeniden tanımladı. Yoksullara sosyal kart desteği sunan, muhtaçlar için evde bakım birimi kuran ve günlük sıcak yemek hizmeti sunan Van Büyükşehir Belediyesi, yaptığı ayni ve nakdi yardımlarla kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı doğuştan ağır ortopedik engelli 3 çocuğu daha tekerlekli sandalye ile sevindirdi.

Büyükşehirin sosyal hizmet uzmanlarınca daha önce tespiti yapılan Karşıyaka Mahallesi Karlıova Sokakta yaşayan Aşan ailesinin 8 yaşındaki Seher ve 10 yaşındaki Şahin isimli çocukları ile Bostaniçi Mahallesi Özgürlük Caddesi’nde yaşayan Korkmaz ailesinin 16 yaşındaki Sibel isimli ortopedik engelli çocukları tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer’in bizzat teslim ettiği sandalyeleri alan aileler, büyük bir sevinç yaşadı.

Engelli ailelerine Vali Murat Zorluoğlu’nun selamını ileten Tamer, Van Büyükşehir Belediyesinin her zaman yardıma muhtaçların yanında olmaya devem edeceğini söyleyerek, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve hayata daha fazla katılmalarını sağlamak için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Van Büyükşehir Belediyesine yaptıkları başvuruların kısa süre içerisinde karşılık bulduğunu ifade eden Abdullah Korkmaz ve Necmi Aşan isimli engelli yakınları ise, Vali Murat Zorluoğlu’na ve Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.