Van Büyükşehir Belediyesinden 6 sulama tesisi daha

Van’ın tarımsal kalkınmasına 2017’de yaklaşık 20 milyon TL harcayan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2018 yılında da kırsal bölgelerde üretimi artırmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, DAP ile bir protokol gerçekleştirdi. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Erzurum’da 5 milyon 780 bin TL değerindeki 6 sulama tesisin projesini imzaladı.

Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, bu sulama tesisleri sayesinde 12 mahallenin sulama sorununun kalıcı olarak çözüleceğini belirterek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirten Salih Allahverdi, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en verimli tarım ve hayvancılık alanlarının bulunduğu Van’da ciddi anlamda tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Özellikle son yıllarda bizlerin de çalışmalarıyla geleneksel tarım anlayışından profesyonel tarımcılığa doğru bir gidişat söz konusudur. Burada sulama tesislerinin önemi büyüktür. Bizler de DAP ile protokolünü imzaladığımız 6 ayrı proje ile Saray, Özalp ve Gevaş ilçelerimizdeki 12 kırsal mahallemizi sulama suyuna kavuşturuyoruz. İhalelerini mayıs ayı içerisinde yapmayı hedeflediğimiz tesislerimiz, inşallah bir mani çıkmazsa bu yıl içerisinde çiftçimizin hizmetine girecek.”