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13 Temmuz 2017 11:41

Van Büyükşehir Belediyesinden akıllı bilet startı

Van’da toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan elektronik ücret toplama sistemine (EÜTS) sayılı günler kaldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden akıllı bilet startı

13 Temmuz 2017 11:41

Bir süre önce ihalesi tamamlanan akıllı kart için yüklenici firma donanımsal ve altyapısal çalışmalarına başladı.


Van Büyükşehir Belediyesinin şehir ulaşımında gerçekleştirdiği adımlar devam ediyor. Parkomat sistemi, yeni depolanma alanları ve yeni kavşaklarla ulaşımda önemli hizmetlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, ‘Akıllı Bilet’ uygulamasına geçiyor. Kent genelinde Büyükşehir Belediyesi ve özel halk otobüslerinde, ulaşımı tek kartla sağlayacak olan elektronik ücret toplama sistemini Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. firması 10 yıllığına üstlenmişti. Sistemin hayata geçmesiyle vatandaşlar, otobüslerde akıllı kartla ulaşım hizmetlerinden yararlanabilecekler. Uygulama sayesinde kredi kartı ve mobil ödeme (NFC) gibi çağın teknolojileri ile kayıp-kaçağın önleneceği gibi, zaman kaybı da son bulacak. Yine bu sistem sayesinde, araçların mobil takibi, kural ihlalleri, yakıt tasarrufu, araç içi güvenlik, yolcu ve sürücü ilişkilerinde analiz, ulaşımla ilgili denetimler ile verimli ve verimsiz hatlar belirlenecek.


Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ve Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu ile firma yetkilileri, Büyükşehir Belediyesinde bir araya geldi. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren firma yetkilileri, gerekli donanım ve sistem altyapısını oluşturmak için çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirttiler. Sistemin kurulmasıyla beraber kent ulaşımında çok ciddi değişimler yaşanacağını kaydeden Genel Sekreter Mustafa Yalçın, sistemin öngörülen süreden önce hizmet vermeye başlayacağı müjdesini verdi. Elektronik ücret toplama sisteminin Van için önemli bir proje olduğunu belirten Yalçın, “Türkiye genelinde 61 ilde, yurt dışında ise 10 bölgede hizmet veren deneyimli bir firma ile anlaşmaya vardık. Yıllardır hizmet konusunda sıkıntıları olan kentimiz, en güzeli hak ediyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet alanında çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Ulaşım konusunda ciddi bir projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaş bu sistem sayesinde toplu ulaşım konusunda rahata kavuşacak. Akıllı bilet, Van için hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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