Van Büyükşehir Belediyesinden ‘akıllı kart ve muavin' denetimi

Van'da toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri ve minibüsler denetlendi. Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince 14 noktada yapılan denetimlerde, özel halk otobüslerinde akıllı ücret toplama sistemine geçiş, minibüslerde ise muavin çalıştırılmaması ile ilgili kontroller yapılıyor. Ayrıca bugünden itibaren özel halk otobüslerinde elden ücret alma dönemi sona ererken, vatandaşların ‘BELVAN KART'a ulaşmada sıkıntı yaşamamaları için 5 noktada mobil kart satış ve dolum hizmeti de veriliyor.

Denetimleri yerinde takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların sorun yaşamamaları için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Denetimlerin devam edeceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Tamer, “Valimizin talimatlarıyla bugünden itibaren özel halk otobüslerimizde de elden ücret alınmayacak. İlk gün olması nedeniyle vatandaşlarımızın sorun yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. 14 noktada ekiplerimiz çalışma yapıyorlar. Yine vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için 70 bayii, 7 akıllı dolum noktası ve 5 tane de mobil kart satış ve dolum ekibi oluşturduk. Bu ekiplerimiz gün boyu yoğun olan noktalarda ‘BELVAN KART' dolum ve satış hizmeti sunacaklar. Ayrıca yoğun olan güzergahlarımızda yine ek seferler düzenleyerek vatandaşlarımıza kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Şu an itibarıyla özel halk otobüslerimizde kart noktasında ciddi bir sorun yaşamadık. Vatandaşlarımız gerek bayilerde gerek akıllı dolum istasyonlarımızda gerekse mobil ekiplerimizden kartlarını temin ederek dolumlarını yapıyorlar” diye konuştu.