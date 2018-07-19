Van Büyükşehir Belediyesinden birimler arası futbol turnuvası

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan Van tarihinde görülmemiş projeleri bir biri ardına hayata geçirirken diğer taraftan bünyesinde faaliyet gösteren personellerinin de verimini ve memnuniyetini artırmak için çeşitli seminer - etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerinde hizmet veren personelin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen “Birimler Arası Personel Kaynaşması Futbol Turnuvası” başlıyor. 23 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada 4 ayrı grupta 17 takım karşı karşıya gelecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, bu yıl ilk defa düzenlenecek turnuvanın her yıl tekrarlanarak geleneksel hale getirileceğini söyledi. Tepe, “Büyükşehir bünyesinde hizmet veren personelimizin oryantasyonunu sağlamak, birimler arasındaki iletişimi artırmak ve motivasyonu artırmak için böyle bir etkinliği hayata geçirdik. 23 Temmuzda başlayacak turnuvamızda toplam 36 müsabaka düzenlenecek. Turnuvamız 29 Ağustos’ta yapılacak final karşılaşması ile son bulacak. Turnuvamızın sonunda birinci, ikinci, üçüncü ve en centilmen takımlar kupaların sahibi olacak” diye konuştu.

Makine İkmal Daire Başkanlığına ait çim sahada yapılacak müsabakalarda karşı karşıya gelecek takımlara malzeme ve forma desteği de sunduklarını belirten Tepe, ayrıca sürpriz ödüller verileceğini de sözlerine ekledi.