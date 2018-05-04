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04 Mayıs 2018 10:28

Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Çocuk Şenliği’ programı

Van Büyükşehir Belediyesi, 6 Mayıs Pazar günü ‘Çocuk Şenliği’ programı düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Çocuk Şenliği’ programı

04 Mayıs 2018 10:28


Van’a geldiği günden bu yana yaptığı sosyal çalışmalarla halkın gönlünde taht kuran Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından ‘Çocuk Şenliği’ düzenlenecek. Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenecek olan etkinlik, saat 09.30’da Eski Emniyet Kavşağı’nda başlayacak olan bisiklet turu ile start alacak.


Gün boyu sürecek olan program çerçevesinde yön bulma sporu olan oryantiring, bisiklet turu, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, uçurtma şenliği, okçuluk ve yöresel halayların yanı sıra birebirinden eğlenceli oyunlar oynanacak.


Programda, ayrıca Sinan Suruç ve Serkan Kaya çocuklar için konser verecek.




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