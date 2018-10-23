Van Büyükşehir Belediyesinden 'Deprem Çalıştayı'

Van Büyükşehir Belediyesi, depremin 7'nci yıl dönümü nedeniyle 'Deprem Çalıştayı' düzenledi.

Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen 2'nci ‘Deprem Çalıştayı'nda açılış konuşmasını yapan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, toplum olarak depremle yaşamayı bilmek zorunda olduklarını belirterek, “Büyükşehir belediyesi olarak depremden sonra jeolojik çalışmalara ağırlık verdik. Sonrasında ise depreme dayanıklı binalar yapmak için öncelikle kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Kent meydanı bunlardan bir tanesidir. Bunun dışında başka projelerimiz de var. Özellikle Akköprü Mahalllesi'nde kentsel dönüşümde riskli alanlar var. İnşallah buraya da depreme dayanıklı binalar yapıldığı zaman biz de görevimizi yapmış olacağız” dedi.

Van depreminden sonra krizi fırsata dönüştürmenin mümkün olabildiğine dikkat çeken Yalçın, “Ama o günkü yöneticiler bunu akıl edemediler belki. Şuanda hala çok sayıda kaçak yapı mevcut. Ama bununla beraber kaçak yapıları ortadan kaldırmak için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya ise Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7. 2 ile 9 Kasım'da meydana gelen 5. 6 büyüklüğündeki depremlerde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade ederek, “Bu depremlerde bin 966 vatandaşımız yaralanmış, 252 kişi enkazdan sağ olarak kurtarılmış ve 2 bin 337 konut yıkılmıştır. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümet üyelerimiz ve 80 milyon vatandaşımızın maddi ve manevi desteğiyle deprem yaraları hızlıca sarılmıştır. Depremin oluşumu önlenemeyeceğine göre, insan için tek çare can kayıplarını ve hasarı azaltabilecek önlemler alınmasıdır” DEDİ.

Türkiye'de son 32 yılda 240 bin depremin meydana geldiğini ifade eden Kazankaya, “Doğal afetlerde yıkım olduktan sonra değil, yıkım olmadan önce önlem alınması gerekir. Kentsel dönüşüm programı kapsamında, güvensiz binaların yıkılması ve devletimizin de imkanlarını kullanarak, depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır" diye konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinin büyük bir çoğunluğu ile Van'a geldiğini ve deprem yaralarının kısa sürede sarıldığını söyledi. Önce çadır kentler ardından konteynır kentlerin ve akabinde TOKİ konutlarının inşa edildiğine dikkat çeken Özgökçe, “Depremin ardından vatandaşlarımız ülkemizin tüm illerinde vatandaşlarımızın sıcak ilgisiyle karşılaştılar. Bu bizim birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesiydi. Bizler de vatandaşlarımızı bağrına basan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek kendilerine teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.

İki oturum şeklinde bir gün sürecek olan deprem çalıştayının ilk oturumunda Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Suvat Parin, YYÜ İnşaat Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Mucit Tapan, Van'da kentsel dönüşümün sosyolojik imkanları, yeni deprem yönetmeliği ve kentsel dönüşüm konularında önemli bilgiler verirken, 2'inci oturumda ise İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği'nden Prof. Dr. Ferhat Özçep, kentsel yapılaşma sürecinde zemin-deprem etkileşimi konularını ele alacak.

Çalıştaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) gelen konuşmacılar ile öğrenciler katıldı.