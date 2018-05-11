Van Büyükşehir Belediyesinden dolu dolu Ramazan programı

Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı büyük organizasyonlar ve etkinliklerle karşılamaya hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığının organize ettiği etkinliklerin bu yıl ki adresi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki eski belediye binası alanı olacak. Kurulacak iftar çadırında, İpekyolu Belediyesi ile birlikte Ramazan ayı boyunca her gün 5 bin kişiye 4 çeşit yemekten oluşan iftar menüsü ikram edilecek.

16 Mayıs Çarşamba günü start alacak Ramazan etkinlikleri, her akşam saat 20.00’da mehteran gösterisi ile başlayacak ve şişme maskot dans gösterisi, çocuk şarkıları, Hacivat ile Karagöz, çocuk yarışmaları, tiyatro gösterileri, sinema, ney dinletisi, semazen ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam edecek. Ayrıca program çerçevesinde Ömer Karaoğlu, Fatih Koca, Serdar Tuncer, M. Özcan Gündoğdu, İbrahim Sadri, Mustafa Demirci, Eşref Ziya Terzi, Abdurrahman Önül, Murat Belet, Bekir Çiçek, Grup Tillo ve Ammar Acarlıoğlu gibi tanınan ilahi sanatçıları da Vanlılarla buluşacak.

Mahalleleri de unutmayan Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak dizayn edilen TIR ile her gün farklı bir mahallede 750 ile bin kişilik iftar yemeği vererek çeşitli etkinlikler de yapacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, yaptığı sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı Ramazan ayında da sürdürecek. Yıl boyu dağıttığı yardımlarla dar gelirli ailelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’da 20 bin aileye Ramazan paketi ulaştıracak.