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28 Ağustos 2018 10:33

Van Büyükşehir Belediyesinden ‘e-devlet’ eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi ile 13 ilçe belediyesi personeline ‘E-Devlet Kapısı’ eğitimi verildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden ‘e-devlet’ eğitimi

28 Ağustos 2018 10:33


Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Kadın ve Aile Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim programına, büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görevli personeller katıldı. Katılımcılara E-Devlet Kapısı ve belediyelerin E-Devlet Kapısı entegrasyonu ile ilgili bilgi veren TÜRKSAT İdari Uzmanı Elif Aktekin, geçişlerle ilgili süreci hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu eğitimlerle belediyelerin E-Devlet Kapısını daha etkin kullanacağını anlatan Aktekin, şöyle devam etti:


“Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla burada 13 tane ilçe belediyesinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. E-Devlet Kapısı ve belediyelerin E-Devlet Kapısı entegrasyonu süreçlerini anlattık. Burada E-Devlet Kapısı’na belediyelerimizin entegrasyonunu hedefledik. Bu sayede vatandaş belediye hizmetlerine ulaşabilecek ve belediye hizmetleriyle ilgili çalışmalarını daha rahat ve güvenli bir şekilde yürütebilecek. Bu anlamda Van Büyükşehir Belediyemizle de yaptığımız bir protokol var, inşallah kısa sürede bunu tamamlamayı planlıyoruz.”




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