Van Büyükşehir Belediyesinden Erciş’e 14 milyonluk yol yatırımı

Yaptığı yol yatırımlarıyla kentin yollarını yenileyip çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi, kısa bir süre önce ihalesini gerçekleştirdiği Erciş ilçesindeki yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. İki kısım şeklinde yürütülen çalışmalarda 15,5 kilometrelik ilk etapta ilçe merkezinde bulunan Kışla Caddesi, Yatılı Okul Caddesi, Alkanat Caddesi, Petrol Caddesi ile Çınarlı-Gölağzı yolunda asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Ana caddelerdeki çalışmaların ardından ikinci kısım olan 7 mahalle yolunun asfalt çalışması da başlayacak. Altyapı ve sanat çalışmalarıyla da yenilenen yollar neredeyse sıfırdan inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ve sezon sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yaklaşık 43,5 kilometrelik çalışma 14 milyonluk bir yatırımla gerçekleşecek.